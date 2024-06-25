في اجتماع مغلق.. زوجة نتنياهو تكشف "النوايا": يريدون الإطاحة بزوجي

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نقلت صحيفة "هآرتس" عن زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي سارة نتنياهو قولها ان "القيادة العسكرية الإسرائيلية تنوي الإطاحة بزوجها".وأفادت الصحيفة الاسرائيلية بأن "سارة نتنياهو قالت في اجتماع مغلق مع عائلات الرهائن، إن قادة الجيش يريدون تنفيذ انقلاب عسكري ضد زوجها".من جهته، رفض مكتب نتنياهو، في بيان، التقرير بشكل قاطع، معتبراً ان "التسريبات الكاذبة والمتداولة عن السيدة نتنياهو ظلم شائن".وأضاف أن زوجة رئيس الوزراء "تعمل بمبادرة خاصة من أجل أسر الرهائن، وتساعد بقدر ما تستطيع".وتابع: "رغم الأصوات التي تحاول إيذاءها، ستواصل السيدة نتنياهو العمل من أجل أولئك الذين تضرروا في الحرب، وتصلي من أجل العودة السريعة لجميع الرهائن".