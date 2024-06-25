Advertisement

عربي-دولي

في اجتماع مغلق.. زوجة نتنياهو تكشف "النوايا": يريدون الإطاحة بزوجي

Lebanon 24
25-06-2024 | 11:08
A-
A+
Doc-P-1215838-638549366494516935.jpg
Doc-P-1215838-638549366494516935.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نقلت صحيفة "هآرتس" عن زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي سارة نتنياهو قولها ان "القيادة العسكرية الإسرائيلية تنوي الإطاحة بزوجها".


وأفادت الصحيفة الاسرائيلية بأن "سارة نتنياهو قالت في اجتماع مغلق مع عائلات الرهائن، إن قادة الجيش يريدون تنفيذ انقلاب عسكري ضد زوجها".
Advertisement


من جهته، رفض مكتب نتنياهو، في بيان، التقرير بشكل قاطع، معتبراً ان "التسريبات الكاذبة والمتداولة عن السيدة نتنياهو ظلم شائن".

وأضاف أن زوجة رئيس الوزراء "تعمل بمبادرة خاصة من أجل أسر الرهائن، وتساعد بقدر ما تستطيع".

وتابع: "رغم الأصوات التي تحاول إيذاءها، ستواصل السيدة نتنياهو العمل من أجل أولئك الذين تضرروا في الحرب، وتصلي من أجل العودة السريعة لجميع الرهائن".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:20 | 2024-06-25
13:00 | 2024-06-25
12:56 | 2024-06-25
12:49 | 2024-06-25
12:42 | 2024-06-25
12:36 | 2024-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24