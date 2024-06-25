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عربي-دولي

أوكرانيا تبدأ المفاوضات الرسمية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
25-06-2024 | 11:39
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بدأت أوكرانيا، الثلاثاء، مفاوضاتها الرسمية من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

 وافتتحت حجة لحبيب، وزيرة خارجية بلجيكا التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، مؤتمر الحكومات الذي يعد المرحلة الأولى من مفاوضات الانضمام بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.

وقالت لحبيب: "هذه لحظة تاريخية لنا جميعًا، ونقطة تحول في علاقاتنا"، مجددة إدانة الاتحاد الأوروبي للحرب الروسية على أوكرانيا.

 وأضافت: "يجدد الاتحاد الأوروبي دعمه الراسخ لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها داخل الحدود المعترف بها دوليا وحقها الطبيعي في الدفاع عن النفس ضد العدوان الروسي، ويواصل عزمه بالإسهام في التزامه الأمنية لأوكرانية رفقة شركاء الاتحاد".

 وأردفت: "مفاوضات الانضمام التي نطلقها اليوم ستكون صعبة، وكلنا ثقة أنكم بالعزم ستصلون إلى نتيجة ناجحة، وسندعمكم بجهودكم، ونتطلع إلى الترحيب بكم كعضو كامل العضوية في الاتحاد الأوروبي".

 من جانبه، أوضح رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال في كلمة عبر الاتصال المرئي، أنها لحظة ويوم تاريخي من أجل أوكراني وأوروبا.

وأشار إلى أن عضوية أوكرانيا المستقبلية تشكل الرد الأمثل للتحديات الحالية التي تواجهها أوروبا وتشكل فرصة فريدة لتعزيز قوة الاتحاد الأوروبي. (الأناضول)

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