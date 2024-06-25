كيف علّق اسماعيل هنية على استهداف إسرائيل أقرباء له اليوم؟

بعدما استهدفت إسرائيل اليوم، أقرباء لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، قال إسماعيل هنية "إذا كانوا يعتقدون أن استهداف عائلتي سيُغيّر موقفنا أو موقف المقاومة فهم واهمون".

وشدّد هنية على أنّ "أيّ إتّفاق لا يضمن وقف الحرب لا نعتبره إتّفاقاً".

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وأشار إلى أنّ "حماس" قدّمت كل ما يُمكن من مرونة، ووافقت من دون تردد على كل المشاريع التي طرحت شرط وقف العدوان والإنسحاب الكامل من القطاع".

وأضاف هنية: "⁠كلّ الأفكار بشأن اليوم التالي وترتيبات البيت الداخلي يجب أنّ تكون فلسطينية خالصة، ولا حقّ لأحد بأنّ يتدخل فيها".