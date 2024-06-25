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الخارجية الروسية: إنشاء نظام أمني جماعي موثوق به في منطقة الخليج

Lebanon 24
25-06-2024 | 13:40
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ناقش نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ونائب وزير الخارجية العماني للشؤون السياسية خليفة الحارثي آفاق إنشاء نظام أمن جماعي والتنمية المستدامة في منطقة الخليج.

 وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الطرفين استعرضا القضايا الرئيسية على جدول الأعمال الدولي والإقليمي، مع التركيز على "الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وسوريا والسودان واليمن والبحر الأحمر".

 وذكرت الوزارة في بيان: "تم التأكيد على اهتمام موسكو ومسقط بإيجاد حلول فعالة لحل الأزمات الحادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حصرا بالوسائل السياسية والدبلوماسية القائمة على مراعاة المصالح المشروعة لجميع الأطراف المعنية".

كما تمت الإشارة إلى إنشاء نظام أمني جماعي موثوق به في منطقة الخليج والتنمية المستدامة، على أساس مبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار.

 وأشارت وزارة الخارجية إلى أن نواب الوزراء ناقشوا أيضا قضايا مواصلة تعزيز العلاقات الروسية العمانية، بما في ذلك تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي والإنساني.

  (روسيا اليوم)

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