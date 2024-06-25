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عربي-دولي

إندلاع حريق في حافلة مدرسيّة في مصر... هل من إصابات؟

Lebanon 24
25-06-2024 | 14:02
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اندلع حريق كبير في حافلة مدرسية وسط الشارع في منطقة طره في حلوان جنوب القاهرة، ما تسبّب بتوقف حركة المرور وإغلاق الطريق.

وتمكّنت قوات الحماية المدنية من إخماد النيران، من دون وقوع إصابات.
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وتجدر الإشارة إلى أنّ الحافلة كانت خالية من التلاميذ. (العربية)
 
 
 

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