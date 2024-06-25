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وزير إسرائيلي: فرض التجنيد على الحريديم يقود لتقسيم البلاد إلى دولتين

Lebanon 24
25-06-2024 | 15:40
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أكد الوزير الإسرائيلي من حزب "يهدوت هتوراة" الحريدي مئير بروش أن فرض التجنيد الإجباري على الحريديم سيؤدي ألى تقسيم الدولة مشيرا إلى أنه لا توجد قوة تستطيع منع شخص من دراسة التوراة.

 وقال بروش: "فرض التجنيد الإجباري على الحريديم سيؤدي إلى إقامة دولتين دولة علمانية ودولة يتفرغ فيها اليهود لدراسة التوراة . 

وأضاف: "لا يوجد قوة في العالم تستطيع منع شخص يريد دراسة التوراة عن ذلك".

وقضت المحكمة العليا في إسرائيل اليوم الثلاثاء، بتجنيد اليهود المتشددين الحريديم في الجيش، قائلة إن "عبء عدم المساواة أصبح أكثر حدة منه في أي وقت مضى".

   (روسيا اليوم)

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