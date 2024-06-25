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عباس: اعتراف أرمينيا بفلسطين خطوة نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي

Lebanon 24
25-06-2024 | 16:20
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عبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، عن شكره لرئيس جمهورية أرمينيا فاهاغن خاتشاتوريان إثر اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين، معتبرا أن ذلك "خطوة إلى الأمام في الإقرار بحق شعبنا في أرضه وبضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي".

 جاء ذلك في رسالة شكر بعثها عباس لنظيره الأرميني، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا".

وقال عباس في الرسالة إن اعتراف أرمينيا بدولة فلسطين "يعبّر عن قيم أرمينيا والتزام قيادتها بتحقيق العدالة، وإيمانها بحقوق الإنسان، ويؤكد عمق علاقات الصداقة والاحترام التي تجمع البلدين والشعبين الفلسطيني والأرميني".

 وتابع أن الاعتراف "يسهم في تخفيف الظلم الذي لحق بالشعب الفلسطيني منذ بداية النكبة المستمرة حتى يومنا هذا، حيث يواجه شعبنا عدوان الاحتلال الإسرائيلي الدامي للشهر التاسع".

واعتبر عباس القرار "خطوة إلى الأمام في الإقرار بحق شعبنا الفلسطيني في أرضه على حدود العام 1967، وبضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وبتقرير المصير والسيادة والاستقلال لشعبنا، وبحتمية احترام كرامته وإنسانيته وحريته، أسوةً بشعوب العالم".

 وأعرب عن أمله في أن تحذو الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين المستقلة حذو أرمينيا "لتحقيق الأمن والسلم والتعايش، بين فلسطين ودول المنطقة، لتحيا شعوب منطقتنا جميعاً بسلام واستقرار".

(الأناضول)
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