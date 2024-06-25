ملك السويد يشكر سلطان عمان على صفقة التبادل مع إيران

أعرب ملك السويد كارل جوستـاف، الثلاثاء، عن شكره لسلطان عمان هيثم بن طارق لوساطته الناجحة في تبادل محتجزين مع إيران.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه ملك السويد مع سلطان عمان، حسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وعبَّر جوستاف عن "خالص شكره وتقديره لعاهل البلاد على الجهود التي بذلتها سلطنة عمان في التوصل للتفاهمات بين بلاده وإيران للإفراج عن مواطنَيْن سويديين وإعادتهما إلى بلادهما"، وفق الوكالة.

وبوساطة مسقط، أفرجت طهران قبل نحو 10 أيام عن محتجزين سويديين اثنين، مقابل إفراج ستوكهولم عن محتجز إيراني.

وجرى أيضا خلال اتصال سلطان عمان وملك السويد "استعراض العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الصديقين".

كما تبادلا "وجهات النظر حول مستجدات الأحداث الإقليمية ذات الاهتمام المشترك"، حسب الوكالة العمانية دون تفاصيل. (الأناضول)