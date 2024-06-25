بالصور... الجيش الأميركيّ على سواحل قطاع غزة

نشر الجيش الأميركي، صوراً تظهر الجنود الأميركيين على سواحل قطاع غزة.

وقال الجيش الأميركي تعليقاً على الصورة: "محاولة أخرى لتوصيل المساعدات للفلسطينيين الجياع عن طريق البحر". (روسيا اليوم)