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عربي-دولي

بالصور... الجيش الأميركيّ على سواحل قطاع غزة

Lebanon 24
25-06-2024 | 16:10
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نشر الجيش الأميركي، صوراً تظهر الجنود الأميركيين على سواحل قطاع غزة.
 
 
وقال الجيش الأميركي تعليقاً على الصورة: "محاولة أخرى لتوصيل المساعدات للفلسطينيين الجياع عن طريق البحر". (روسيا اليوم)
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الجيش الأمريكي ينشر صورا لجنوده على سواحل قطاع غزة (صور)
 
 
الجيش الأمريكي ينشر صورا لجنوده على سواحل قطاع غزة (صور)
 
الجيش الأمريكي ينشر صورا لجنوده على سواحل قطاع غزة (صور)
 
 
الجيش الأمريكي ينشر صورا لجنوده على سواحل قطاع غزة (صور)
 
الجيش الأمريكي ينشر صورا لجنوده على سواحل قطاع غزة (صور)
 
 
الجيش الأمريكي ينشر صورا لجنوده على سواحل قطاع غزة (صور)
 
 
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أميركا

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