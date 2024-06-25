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عربي-دولي

البيت الأبيض: أوكرانيا لن تتلقى دعوة للانضمام إلى قمة الناتو

Lebanon 24
25-06-2024 | 16:20
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أشار مدير الشؤون الأوروبية في مجلس الأمن القومي الأميركي، مايكل كاربنتير، اليوم الثلاثاء، الى أن قمة الناتو في واشنطن لن توجه إلى أوكرانيا دعوة للانضمام إليها.


وقال كاربنتير خلال مؤتمر صحفي، إن "أوكرانيا لن تتلقى الدعوة خلال القمة. وأعتقد أنه قد تم الإعلان عن ذلك بوضوح".
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وأضاف: "في ما يخص النتائج المحددة لأوكرانيا التي ستثمر عنها القمة، فإن الحديث يدور عن تقديم جسر مؤسساتي للعضوية في الناتو".

كما أوضح أن جوهر هذه المبادرة يتمثل في أن تكون أوكرانيا جاهزة للعمل ضمن حلف الناتو فورا بعد أن تكون هناك إرادة سياسية لجميع الأعضاء الـ32 في الحلف لدعوتها إلى الانضمام.

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