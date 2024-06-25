ماذا دار في أوّل اتصال بين وزير دفاع أميركا مع نظيره الروسي؟



وذكر المتحدث باسم الوزارة باتريك رايدر، في مؤتمر صحفي، أن "أوستن أكد على أهمية الحفاظ على خطوط الاتصال وسط حرب روسيا المستمرة ضد أوكرانيا".

Advertisement وأضاف أن "وزير الدفاع الأميركي هو من بدأ الاتصال". قالت وزارة الدفاع الأميركية إن "وزير الدفاع لويد أوستن تحدث للمرة الأولى مع نظيره الروسي الجديد أندريه بيلوسوف عبر الهاتف".وذكر المتحدث باسم الوزارة باتريك رايدر، في مؤتمر صحفي، أن "أوستن أكد على أهمية الحفاظ على خطوط الاتصال وسط حرب روسيا المستمرة ضد أوكرانيا".وأضاف أن "وزير الدفاع الأميركي هو من بدأ الاتصال".

وأشار إلى أن "آخر مرة تحدث فيها أوستن مع وزير دفاع روسي كانت في 15 آذار 2023، عندما كان وزير الدفاع السابق والأمين العام الحالي لمجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو".