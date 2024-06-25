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عربي-دولي

كوريا الشمالية تطلق صاروخاً بالستياً باتجاه البحر

Lebanon 24
25-06-2024 | 18:45
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أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً باتجاه البحر، حسبما نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن الجيش الكوري الجنوبي.
وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إنها رصدت عملية الإطلاق لكنها لم تعط أي تفاصيل، مشيرة إلى أن عملية التحليل ما تزال جارية.
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وأكدت طوكيو بدورها إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً.
وقال جهاز خفر السواحل الياباني نقلاً عن وزارة الدفاع إنّ "صاروخا بالستياً محتملاً أُطلق من كوريا الشمالية".

ويأتي إطلاق الصاروخ في خضم توتر متزايد عبر الحدود بين الكوريتين حيث تطلق الدولة الشيوعية المعزولة بالونات محمّلة بالقمامة إلى كوريا الجنوبية.

ويعتقد محلّلون أنّ كوريا الشمالية ذات القدرات العسكرية النووية تجري اختبارات لتعزيز إنتاجها للقذائف المدفعية وصواريخ كروز بغية إمداد روسيا بها لاستخدامها في أوكرانيا، وهو ما أكّده تقرير نشره البنتاغون الشهر الماضي.
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