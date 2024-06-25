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عربي-دولي

الإصابة دقيقة ومُباشرة.. الحوثيون يستهدفون "سفينة إسرائيلية" في بحر العرب

Lebanon 24
25-06-2024 | 23:11
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أكد الحوثيون ليل الثلاثاء ـ الأربعاء استهداف "سفينة إسرائيلية" في بحر العرب.

وقالت الجماعة اليمنية في بيان إنها استهدفت سفينة "MSC SARAH V" الإسرائيلية، مشيرة إلى أن "الإصابة كانت دقيقة ومباشرة".
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وأعلنت أن "تنفيذ هذه العملية النوعية كان بصاروخ باليستي جديد، دخل الخدمة بعد الانتهاء وبنجاح من العمليات التجريبية".

وأضاف الحوثيون: "يتميز الصاروخ بالقدرة على إصابة الأهداف بشكل دقيق وعلى مسافات طويلة، كما أثبتت هذه العملية ذلك".

من جهتها، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 52 ميلا بحريا جنوبي مدينة عدن اليمنية، إذ أبلغ ربان سفينة تجارية عن سقوط صاروخ في المياه على مقربة من السفينة.

وأضافت الهيئة أنه تم الإبلاغ عن سلامة الطاقم وأن السفينة تتجه إلى ميناء التوقف التالي.

وفي الأشهر الأخيرة، نفذ الحوثيون هجمات عدة في البحر الأحمر وبحر العرب بالصواريخ والطائرات والزوارق المسيّرة، تستهدف السفن المتجهة إلى إسرائيل أو المرتبطة بها، مما أضر حركة الملاحة في المنطقة بشدة.

وتقول الجماعة إنها تشن هذه الهجمات "نصرة لقطاع غزة"، الذي يتعرض لحرب مدمرة من جانب إسرائيل منذ أكثر من 8 أشهر.(سكاي نيوز)



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