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عربي-دولي

بالطيران المسيّر.. المقاومة العراقية تدمر هدفًا حيويًا في إيلات (فيديو)

Lebanon 24
25-06-2024 | 23:19
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استهدفت "المقاومة الإسلامية في العراق" هدفًا حيويًا في إيلات بجنوب إسرائيل بواسطة الطيران المسيّر.
 
 
وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2024 ،  هدفاً حيوياً في أم الرشراش "ايلات" المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر"، مؤكدة "استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".
 
 
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وجاء ذلك بعد أن أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بدوي صافرات الإنذار في مدينة إيلات، خشية تسلل طائرة مسيّرة.

ونشرت صفحات إخبارية إسرائيلية مقاطع فيديو توثق سقوط مقذوف "في إيلات"، مع دوي صافرات الإنذار وسماع أصوات انفجارات.

في حين قال المتحدث باسم بلدية إيلات لاحقا: "إلحاقا للإنذار الذي تم سماعه في إيلات (2:21 صباحا)، أفاد مسؤولو الأمن في المنطقة بأنه تم تنفيذ اعتراض ناجح لهدف تم إطلاقه في اتجاه إيلات ولم يعبر المنطقة..يجب أن تستمروا في إطاعة توجيهات قيادة الجبهة الداخلية". (روسيا اليوم)
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