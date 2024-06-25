بالطيران المسيّر.. المقاومة العراقية تدمر هدفًا حيويًا في إيلات (فيديو)

استهدفت "المقاومة الإسلامية في العراق" هدفًا حيويًا في إيلات بجنوب إسرائيل بواسطة الطيران المسيّر.

وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2024 ، هدفاً حيوياً في أم الرشراش "ايلات" المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر"، مؤكدة "استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".