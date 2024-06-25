تحذير روسي لواشنطن من مخاطر تصاعد إمدادات الأسلحة لأوكرانيا

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نقلت وزارة الدفاع الروسية ان وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف، حذر نظيره الأميركي لويد أوستن من أن استمرار إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا يهدد بتصعيد التوترات.وأضافت الوزارة عبر تطبيق "تليغرام" أمس الثلاثاء، عن محادثة هاتفية بين المسؤولين، أن بيلوسوف "أشار إلى خطر تصعيد الوضع بشكل أكبر من خلال استمرار إمدادات الأسلحة الأميركية إلى القوات المسلحة الأوكرانية".من جانبها، كشفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن أوستن تحدث مع نظيره الروسي هاتفياً، وناقشا أهمية خطوط الاتصال المفتوحة.وأوضح المتحدث باسم البنتاغون، اللواء باتريك رايدر، للصحافيين، أن أوستن هو من بدأ المحادثة، وأنها كانت أول مكالمة بين أوستن ونظيره الروسي منذ آذار 2023.وكان أوستن ونظيره الروسي سيرغي شويغو قد تحدثا في مكالمة هاتفية في آذار الماضي، وذلك في اليوم التالي من اعتراض طائرتين روسيتين مسيّرة أميركية فوق البحر الأسود، وفق ما أفادت موسكو حينها.يذكر أن وزارة الدفاع الروسية اتهمت الولايات المتحدة بالتورط في الهجوم الذي نفذته القوات الأوكرانية يوم الأحد الماضي ضد مدينة سيفاستوبول بجمهورية شبه جزيرة القرم. (العربية)