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عربي-دولي

أقر بالذنب.. القضاء الأميركي يعلن جوليان أسانج رجلاً حراً بعد مسلسل طويل من الملاحقات

Lebanon 24
25-06-2024 | 23:22
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أكدت محكمة أميركية، أن مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج أصبح رجلا حرا بعدما اعترف بالذنب في جزيرة سايبان، اليوم الأربعاء، في صفقة بعد سنوات من الدراما القانونية.

فقد اعترف الرجل البالغ من العمر 52 عاماً بتهمة التآمر للحصول على معلومات تتعلق بالدفاع الوطني ونشرها.
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وقال أسانج "أنا مذنب بالمعلومات"، ثم قال مازحاً للقاضي أثناء الإجراءات إن مدى رضاه "يعتمد على نتيجة الجلسة"، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".
مسلسل طويل من الملاحقات القضائية
وكان مؤسس موقع "ويكيليكس" قد وصل، اليوم الأربعاء، إلى الجزيرة الأميركية النائية بالمحيط الهادي حيث مثل لمرة أخيرة أمام محكمة لطيّ صفحة مسلسل طويل من الملاحقات القضائية في خطوة تمكّنه من العودة حرّاً طليقاً إلى بلده أستراليا.

أتى ذلك، بعدما أعلن موقع "ويكيليكس" أمس الثلاثاء أن مؤسسه أُطلق سراحه بكفالة من السجن في لندن حيث بقي موقوفاً خمس سنوات وهو يحاول مقاومة تسليمه إلى الولايات المتحدة التي سعت لملاحقته قانونيا بتهمة الكشف عن أسرار عسكرية.

فيما اختيرت المحكمة الواقعة في جزر ماريانا الشمالية نظرا إلى عدم رغبة أسانج في التوجه إلى الولايات المتحدة القارية وبسبب قربها من بلده أستراليا، وفق وثيقة للمحكمة.

العودة إلى أستراليا
وبموجب الاتفاق، سيعود إلى وطنه أستراليا حيث ترى الحكومة أن قضيته "طال أمدها جدا وليس هناك ما يمكن كسبه من استمرار سجنه".

وسعت الولايات المتحدة إلى محاكمة أسانج لنشره أسرارا عسكرية عن حربي العراق وأفغانستان. ووجّهت هيئة محلّفين فيدرالية كبرى 18 تهمة رسمية لأسانج في العام 2019 تتعلّق بنشر "ويكيليكس" مجموعة من الوثائق المرتبطة بالأمن القومي.

سجن في لندن
وبقي أسانج موقوفا في سجن بيلمارش الخاضع لإجراءات أمنية مشددة في لندن منذ نيسان 2019.

إذ أوقف بعدما أمضى سبع سنوات في سفارة الإكوادور في لندن لتجنّب تسليمه إلى السويد حيث كان يواجه اتّهامات بالاعتداء الجنسي أُسقطت لاحقا.

وشملت المواد التي نشرها تسجيلا مصوّرا يظهر مدنيين يتعرّضون للقتل بنيران مروحية أميركية في العراق عام 2007. كان من بين الضحايا مصور وسائق يعملان لدى وكالة "رويترز".(العربية)

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