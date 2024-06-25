Advertisement

عربي-دولي

بالونات القمامة من كوريا الشمالية تؤخر الرحلات بمطار سيول

Lebanon 24
25-06-2024 | 23:28
A-
A+
Doc-P-1215960-638549800968559500.jpeg
Doc-P-1215960-638549800968559500.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تأخرت العديد من الرحلات الجوية الدولية والداخلية، في مطار إنتشون الدولي بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول، بسبب بالونات القمامة التي أطلقتها كوريا الشمالية، وفق ما أفادت وكالة "يونهاب".

وتم تأجيل الرحلات خلال الفترة بين الساعة 1:46 و4:44 فجر الأربعاء بالتوقيت المحلي، خوفا من تأثير البالونات على حركة الطائرات وخطر وقوعها بمحركات الطائرات.
Advertisement

وعادت حركة الرحلات الجوية إلى نظامها العادي عند الساعة السابعة صباحا.

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت بالونات محملة بالقمامة والنفايات باتجاه كوريا الجنوبية يومي 24 و25 حزيران الجاري.
 
وكانت هذه سادس عملية إطلاق من نوعها منذ 28 أيار الماضي ردا على نشر كوريا الجنوبية دعاية مضادة لبيونغ يانغ عبر الحدود. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:52 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:52 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:55 | 2024-06-26
02:44 | 2024-06-26
02:41 | 2024-06-26
02:17 | 2024-06-26
02:08 | 2024-06-26
01:28 | 2024-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24