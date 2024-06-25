بالونات القمامة من كوريا الشمالية تؤخر الرحلات بمطار سيول

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تأخرت العديد من الرحلات الجوية الدولية والداخلية، في مطار إنتشون الدولي بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول، بسبب بالونات القمامة التي أطلقتها كوريا الشمالية، وفق ما أفادت وكالة "يونهاب".وتم تأجيل الرحلات خلال الفترة بين الساعة 1:46 و4:44 فجر الأربعاء بالتوقيت المحلي، خوفا من تأثير البالونات على حركة الطائرات وخطر وقوعها بمحركات الطائرات.وعادت حركة الرحلات الجوية إلى نظامها العادي عند الساعة السابعة صباحا.وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت بالونات محملة بالقمامة والنفايات باتجاه كوريا الجنوبية يومي 24 و25 حزيران الجاري.