بعد سباق مرير ومكلف... النائب الديمقراطي جمال بومان يخسر الانتخابات التمهيدية لنيويورك

خسر النائب الديمقراطي، من ولاية نيويورك، جمال بومان، الثلاثاء، الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، أمام منافسه جورج لاتيمر الذي تدعمه مجموعة "أيباك" المؤيدة لإسرائيل، بعد سباق مرير ومكلف كشف انقسامات الحزب.

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واجتذب السباق في الدائرة السادسة عشرة في نيويورك بين بومان ولاتيمر، إنفاقًا إعلانيًا اعتبر الأكبر في تاريخ الانتخابات التمهيدية، إذ بلغ نحو 25 مليون دولار، وفقًا لشركة تتبع الإعلانات " AdImpact ".

وجاء ما يقرب من 15 مليون دولار من هذا الإنفاق من لجنة مشروع الديمقراطية المتحدة، وهي هيئة عمل سياسية كبرى مرتبطة بلجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك) القوية المؤيدة لإسرائيل، والتي دعمت لاتيمر.



وبومان البالغ من العمر 48 عامًا، وهو أحد أشد المنتقدين في الكونغرس لإسرائيل، هو أول مشرّع ديمقراطي حالي يخسر الانتخابات التمهيدية في هذه الدورة الانتخابية وأول عضو فيما يسمى بـ "السكواد" المكونة من المشرعين التقدميين، وفق وصف شبكة "أن.بي.سي. نيوز".

الشبكة قالت إنه تم استهداف أعضاء آخرين في "السكواد"، بما في ذلك النائبات إلهان عمر، ديمقراطية من ولاية مينيسوتا، ورشيدة طليب، ديمقراطية من ميشيغان، وسامر لي، ديمقراطية من ولاية بنسلفانيا، لكنهم نجوا من التحديات الأولية.

وكان بومان، وهو مدير مدرسة برونكس الإعدادية السابق، دخل مبنى الكابيتول في واشنطن العاصمة، في عام 2020، بعد الإطاحة بالنائب إليوت إنجل الذي بقي في المنصب لمدة 16 ولاية، والذي كان آنذاك رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب وأحد أقوى المشرعين اليهود في الكونغرس.

ويشارك لاتيمر، البالغ من العمر 70 عامًا، في السياسة المحلية وسياسات الدولة منذ أكثر من 35 عامًا.

يواجه النائب في مجلس النواب الأميركي عن ولاية نيويورك، جمال بومان، في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، المقررة الثلاثاء، المرشح جورج لاتيمر، المدعوم من لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية المعروفة تختصارا بـ"آيباك".

وفاز لأول مرة في انتخابات مجلس مدينة راي في نيويورك في عام 1987، واستمر في الفوز بمقاعد في مجلس المشرعين في مقاطعة ويستتشستر، وجمعية ولاية نيويورك ومجلس الشيوخ.



وباعتباره المرشح الديمقراطي، فمن شبه المؤكد أن لاتيمر سيكون عضو الكونغرس التالي عن الدائرة السادسة عشرة في نيويورك، وهي منطقة متنوعة شمالي مانهاتن تضم أجزاء من برونكس وجنوب مقاطعة ويستتشستر. (الحرة))