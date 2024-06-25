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عربي-دولي

بريطانيا.. توقيف 4 أشخاص لاقتحامهم حديقة منزل رئيس الوزراء

Lebanon 24
25-06-2024 | 23:37
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أعلنت الشرطة البريطانية، الثلاثاء، أنّها أوقفت أربعة أشخاص لاقتحامهم حديقة منزل رئيس الوزراء، ريشي سوناك، في شمال إنكلترا، في واقعة تأتي في خضمّ الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 4 تموز.
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وقالت الشرطة في بيان "ألقينا القبض على أربعة أشخاص في منزل رئيس الوزراء في دائرته الانتخابية (شمالي يوركشاير) بعد ظهر اليوم".
وأضافت أن عناصر الشرطة ضبطوا "الرجال الأربعة في غضون دقيقة واحدة من دخولهم" العقار الواقع في بلدة كيربي سيغستون.
وأوضحت الشرطة أنّ المشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 20 و52 عاماً وينحدرون من مدن بريطانية مختفلة، مشيرة إلى أنّهم "ما زالوا رهن الاحتجاز (...) والتحقيقات جارية".
وأوقف الرجال الأربعة بشبهة التعدّي على ممتلكات الغير.
وتبنّت مجموعة ناشطين تدعى "يوث ديماند" هذه الواقعة.
ونشرت المجموعة على حسابها في منصة أكس مقطع فيديو يظهر فيه شاب يدخل حديقة العقار الفسيح ويتغوط في البحيرة الواقعة أمام الحديقة.
ونقلت المجموعة في بيان عن الشاب الذي ارتكب هذا الفعل "لدينا الكثير من الأسباب لنشكر المحافظين: مدارس تنهار، أنهار ملوثة، تدمير هيئة الخدمات الصحية الوطنية (خدمة الصحة العامة)".
وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها ناشطون منزل سوناك.
والصيف الماضي غطّى نشطاء من منظمة غرينبيس المنزل بستائر سوداء "بلون النفط" احتجاجاً منهم على قرار الحكومة المحافظة منح تراخيص جديدة للنفط والغاز. (الحرة)
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