بعد ابنها.. زوجة نتنياهو تتهم الجيش: "حاولوا تنفيذ انقلاب"

اتهمت سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، الجيش بمحاولة تنظيم انقلاب عسكري ضد زوجها، بعد تصريحات لبنيامين نتنياهو اتهم فيها قوى اليسار بالدعوة إلى اغتياله.

وقالت سارة خلال لقاء سابق أجرته مع عدد من ممثلي عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول إنها "لا تثق بقيادة الجيش لأن كبار الجنرالات يسربون للصحافة أنباء كاذبة عن زوجها بشكل منهجي وبلا حدود"، وفق ما نقلت صحيفة "هآرتس"، أمس الثلاثاء.

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وحين قاطعها أحد من الحضور محتجاً على كلامها هذا، ردت عليه معتبرة أنه لا يفهم أن هناك محاولة جدية لتنفيذ انقلاب عسكري. ورددت هذا الاتهام مرة تلو الأخرى خلال حديثها.



فيما أوضحت العقيد في جيش الاحتياط، فاردا فومرنتس، وهي بنفسها أمّ فقدت أحد أبنائها الجنود، وشغلت منصب رئيسة دائرة المصابين في الجيش، أنها كانت شاهدة على تصريحات زوجة نتنياهو، وقد حرصت على نقلها إلى قيادة الجيش.



جاءت تصريحات سارة بعد أيام قليلة على اتهامات مماثلة وجهها ابنها للجيش أيضا والشاباك، متهماً إياهما بالخيانة.