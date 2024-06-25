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عربي-دولي

متهمان بـ"جرائم حرب".. من هما المسؤولان الروسيان اللذان أصدرت الجنائية الدولية مذكرة توقيف في حقهما؟

Lebanon 24
25-06-2024 | 23:49
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أصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم الثلاثاء، مذكرتي اعتقال بحق مسؤولين روسيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، فمن هما سيرغي شويغو وفاليري جيراسيموف؟

شغل شويغو البالغ 69 عاماً منصب وزير الدفاع منذ عام 2012، حتى أقاله الرئيس فلاديمير بوتين فجأة في أيار وعينه أمينا لمجلس الأمن الروسي.
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فيما يشغل جيراسيموف البالغ 68 عاما منصب رئيس هيئة الأركان العامة منذ عام 2012، وهو القائد العام للعمليات الحربية الروسية في أوكرانيا.

وتعرض كل منهما لانتقادات حادة من مدوني الحرب البارزين في روسيا بسبب إخفاقات الجيش في السنة الأولى من الحرب عندما تعرض لسلسلة من الانتكاسات ونوبات التراجع.

كان شويغو مقربا من بوتين على المستوى الشخصي، حيث كان يقضى معه عطلات في الغابات والجبال في سيبيريا مسقط رأس شويغو، ويلتقطان صورا خلال التنزه والصيد معا، لكن موقفه ضعف بشدة بعد اعتقال أحد نوابه في نيسان في فضيحة فساد كبرى. في حين اتسع نطاق القضية لتشمل المزيد من الاعتقالات في وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة.
 
في موازاة ذلك، لا يزال جيراسيموف في منصبه ولكن من المحتمل أن يكون في موقف ضعيف، لأن نائبه في هيئة الأركان العامة هو أحد المحتجزين قيد التحقيق.

لكن على أرض المعركة، تحسن موقف روسيا في الأشهر القليلة الماضية مع تسجيل سلسلة من المكاسب التدريجية. (العربية)
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