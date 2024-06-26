الأمم المتحدة تبلغ إسرائيل بتعليق المساعدات لغزّة... "لم يتم اتخاذ خطوات لحماية عمال الإغاثة"

أبلغ مسؤولان بارزان في الأمم المتحدة إسرائيل بتعليق عمليات المساعدات في أنحاء قطاع غزة "ما لم يتم اتخاذ خطوات عاجلة لتوفير حماية أفضل للعاملين في المجال الإنساني" هناك.

وقال المسؤولان إن "رسالة أرسلتها الأمم المتحدة إلى مسؤولين إسرائيليين كبار هذا الشهر قالت إن على إسرائيل أن توفر لموظفي الأمم المتحدة اتصالات مباشرة مع القوات الإسرائيلية على الأرض في غزة من بين خطوات أخرى".

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وتحدث المسؤولان بشرط عدم الكشف عن هويتيهما لمناقشة المفاوضات الجارية مع المسؤولين الإسرائيليين، ويقول مسؤولو الأمم المتحدة إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن تعليق العمليات في أنحاء غزة وإن المحادثات مع الإسرائيليين مستمرة.

وكان برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة قد علق تسليم المساعدات من الرصيف الأميركي العائم قبالة غزة بسبب "مخاوف أمنية".

وفي العاشر من حزيران، قالت مديرة برنامج الغذاء العالمي إن البرنامج "أوقف مؤقتا" توزيع المساعدات الإنسانية من الرصيف الأميركي العائم قبالة غزة بسبب مخاوف تتعلق "بسلامة موظفينا" كاشفة أن اثنين من مستودعات مؤسستها في غزة تعرضا للقصف وأصيب أحد الموظفين. (روسيا اليوم)