موسكو تحذر: مخاطر وقوع صدام مباشر بين القوى النووية مرتفعة الآن

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اعتبر نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، أن مخاطر نشوب صراع مسلح مباشر بين القوى النووية مرتفعة اليوم.وأضاف ريابكوف على هامش منتدى "قراءات بريماكوف": "لقد توصلنا إلى نتيجة مفادها أن مخاطر نشوب صراع مسلح مباشر، بما في ذلك بين القوى النووية، مرتفعة اليوم".ووفقا له فإن فأن "أسس الردع النووي موضوعة في روسيا على أساس ضمان أمنها لعقود قادمة".وقال ريابكوف: "كما قال الرئيس (فلاديمير بوتين) مرارًا وتكرارًا، تم إنشاء مثل هذه الأسس في السنوات الأخيرة، وبالمقام الأول في مجال الردع النووي، مما يسمح لنا بضمان أمننا لعقود قادمة"، وفقا لموقع سبوتنيك الإخباري الروسي.وأوضح سيرغي ريابكوف: "بصورة عامة، أعتقد أن لدينا موارد تسمح لنا بالقيام بذلك لتصل الإشارة حتى في غياب رغبة الطرف الآخر في إجراء حوار واضح ورصين كما كان في الماضي"، مشيرا إلى أن "الخطر قائم، ولا يمكن الاستهانة به، وهو أنه يمكن لإحدى الدول أن ترتكب هذا الخطأ، وسنحاول منعه".وقال "إن الوضع الحالي ليس له حلول سهلة ومخارج سهلة.. خصومنا الغربيون يستخفون باستعداد روسيا للدفاع عن نفسها وضمان مصالحها في أي ظرف، حتى أننا لا نريد التفكير في احتمال أن هذا الاستخفاف يمكن أن تكون له عواقب مأساوية ومميتة"، بحسب موقع روسيا اليوم الإخباري.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، أن مقترحات السلام التي طرحتها روسيا تنص بالفعل على إنهاء الصراع في أوكرانيا.جاء هذا التصريح في خطاب بوتين أمام المشاركين، في المنتدى الدولي العاشر للخبراء العلميين "قراءات بريماكوف"، في موسكو، وقال بوتين: "آمل، على عكس العديد من السياسيين الغربيين الذين لم يرغبوا حتى في الخوض في جوهر المبادرة التي طرحناها، أن يتناول المشاركون في المنتدى دراستها بشكل مدروس وعقلاني، وأن يتمكنوا من رؤية أنها توفر حقا إمكانية وقف الصراع والانتقال إلى تسويته السياسية والدبلوماسية".(سكاي نيوز)