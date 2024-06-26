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عربي-دولي
بسبب النقص في الجنود.. الجيش الإسرائيلي يُشكل "فرقة داود" وهذا قوامها
Lebanon 24
26-06-2024
|
01:20
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ذكر موقع "والا" الإسرائيلي أن الجيش يعاني من نقص في الجنود والمقاتلين، الأمر الذي دفعه إلى الترويج لإنشاء فرقة خفيفة جديدة من المتقاعدين والمتطوعين، بمن فيهم "الحريديم".
وقال الموقع الإسرائيلي أنه على خلفية عدم وجود مقاتلين للقيام بمهام أمنية متنوعة، بدأ الجيش الإسرائيلي في الترويج لإنشاء فرقة خفيفة جديدة تسمى الفرقة 96 "فرقة داود".
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وأضاف موقع "والا" أن قوام "فرقة داود" الجديدة سيكون من المقاتلين والمقاتلات الذين بلغوا سن الإعفاء، ومن المتطوعين، بما في ذلك الحريديم.
وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن العدد المحتمل للمقاتلين المدمجين في "فرقة داود" سيكون حوالي 40 ألف مقاتل.
وأضاف أنه تم اختيار الرائد الاحتياطي موتي باروخ لمهمة إنشاء الفرقة، الذي شغل في آخر منصب له في الجيش الإسرائيلي منصب قائد قيادة التدريب وقائد الأركان العامة، كما شغل مناصب أخرى.(سكاي نيوز)
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