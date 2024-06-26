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عربي-دولي

بسبب أزمة الكهرباء في مصر.. كنائس ومساجد تفتح أبوابها لطلاب الثانوية للمذاكرة

Lebanon 24
26-06-2024 | 01:11
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فتحت عدة كنائس ومساجد في مصر أبوابها أمام طلاب الثانوية العامة للمذاكرة، وسط أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تعاني منها البلاد، والمتزامنة مع امتحانات المرحلة التعليمية المهمة.
ونقلت وسائل إعلام مصرية أن مجموعة كنائس في محافظتي الإسكندرية وبورسعيد الساحليتين، بجانب مساجد في مناطق مختلفة، قررت السماح للطلاب باستخدام قاعاتها المزودة بمولدات كهربائية، للاستعداد للامتحانات التي تنتهي في 17 تموز المقبل.
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وقال المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمحافظة بورسعيد، أرميا فهمي، في مداخلة تلفزيونية، الثلاثاء، "فكرنا في فتح قاعات الكنائس وتشغيل المولدات الخاصة بها، لتوفير الإنترنت والكهرباء لهم من أجل المذاكرة حتى تمر الأزمة".
وتابع المتحدث في تصريحات نقلتها صحيفة "المصري اليوم" إلى أن الكنائس فتحت قاعتها في الإسكندرية والقاهرة وبورسعيد أمام الطلاب.

تبحث الشابة المصرية، نيرمين، عن مكان لإقامة حفل زفافها خلال الأشهر المقبلة، وفي ظل أزمة انقطاع الكهرباء التي تواجهها مصر في الوقت الحالي، باتت أولوياتها مختلفة حيث تشترط أن يتوفر مولد كهربائي، مع محاولة أن يكون حفل الزفاف في الساعات التي لا تنقطع فيها الكهرباء.
 
وفي سياق متصل، أعلنت مساجد بالإسكندرية والقاهرة ومحافظات مختلفة فتح أبوابها أمام طلاب الثانوية العامة للمذاكرة داخلها خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي، وفق وسائل إعلامية محلية.
وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الثلاثاء، إن مصر ستحتاج إلى استيراد ما قيمته نحو 1.18 مليار دولار من زيت الوقود والغاز الطبيعي من أجل التخفيف من انقطاع التيار الكهربائي المستمر الذي تفاقم بسبب موجات الحر المتتالية.
وأضاف أن هذه الشحنات ستصل كاملة في الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل، مشيرا إلى أن الحكومة تهدف إلى وقف قطع الكهرباء خلال أشهر الصيف المتبقية.
والاثنين، أعلنت الحكومة المصرية في بيان عن زيادة مدة انقطاع التيار الكهربائي لتصل إلى 3 ساعات يوميا بدلا من ساعتين "في ظل استمرار الارتفاع الشديد في درجات الحرارة"، موضحة أن ذلك سيستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، بهدف الحفاظ على التشغيل الآمن والمستقر لشبكة الغاز ومحطات إنتاج الكهرباء.
 
ومنذ يوليو من العام الماضي، أدى تخفيف الأحمال المرتبطة بانخفاض إنتاج الغاز وارتفاع الطلب ونقص العملات الأجنبية إلى انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعتين يوميا في معظم مناطق البلاد.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أدى نقص إمدادات الغاز إلى إغلاق مؤقت لبعض مصانع الأسمدة والكيماويات. (سكاي نيوز)

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