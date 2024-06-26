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لبنان

وزير الإعلام إلى تونس

Lebanon 24
26-06-2024 | 01:56
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غادر وزير الإعلام زياد المكاري إلى تونس، مترئسا وفدا ضم المدير العام للوزارة الدكتور حسان فلحه ومدير "إذاعة لبنان" محمد غريب، للمشاركة في الدورة الرابعة والعشرين للمهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون التي ينظمها اتحاد الإذاعات العربية تحت شعار "نصرة فلسطين".
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تنطلق فعاليات الدورة اليوم في مدينة الثقافة، وتستمر إلى ٢٩ حزيران الجاري.
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