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عربي-دولي

على الهواء مباشرة شقيقة أوباما تتعرّض لاعتداء بغاز مسيل للدموع.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
26-06-2024 | 02:08
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أثناء احتجاجها على مشروع قانون الضرائب المثير للجدل في كينيا، تعرضت الأخت غير الشقيقة للرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، لهجمة بالغاز المسيل للدموع على الهواء مباشرة من قبل الشرطة. ووقع الحادث بينما كانت Auma Obama تجري مقابلة مع شبكة CNN التلفزيونية الأميركية.
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وقالت أوما أوباما في فيديو سجله فريق من الشبكة ببث حي ومباشر: "لم أعد أستطيع الرؤية بعد الآن، نحن نتعرض للغاز المسيل للدموع". وفقا لما بثت الوكالات عن "أوما" المعروفة بأنها ناشطة كينية بريطانية.

وأضافت أوباما "أنا هنا لأني أنظر إلى ما يحدث.. الشباب الكينيون يتظاهرون من أجل حقوقهم". وأضافت: "إنهم يتظاهرون بالأعلام واللافتات" حيث تشهد كينيا احتجاجات واسعة النطاق ضد الزيادات الضريبية المقترحة، ما أدى إلى "الإغلاق الكامل" المخطط له للبلاد. فيما حشدت الاحتجاجات التي أشعلها مشروع قانون المالية 2 للعام الجاري، المواطنين تحت شعار "7 أيام من الغضب"، إيذانا بفترة من الاضطرابات المستمرة في البلاد.

وكان الرئيس ويليام روتو قال إنه يريد إقامة حوار مع المتظاهرين، وإنه "فخور" بهم. وفي الوقت نفسه، أشارت التقارير إلى أن قوات الأمن اختطفت كينيين بارزين، خاصة أولئك الذين لديهم عدد كبير من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.(العربية)

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