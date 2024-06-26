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أشارت صحيفة "The Hill" الأميركية إلى أن "حزب الله يقترب بشكل خطير من نقطة اللاعودة في حربه المستمرة عبر الحدود مع إسرائيل. وبينما تهدد إسرائيل برد واسع النطاق، تواصل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن استهلاك الوقت والطاقة في كل أنحاء الشرق الأوسط من دون تحقيق أي نتيجة تُذكر. منذ الهجوم على إسرائيل في 7 تشرين الأول، أدى التبادل شبه اليومي للهجمات الصاروخية والمدفعية وهجمات الطائرات من دون طيار إلى مقتل أكثر من 22 إسرائيليًا وتشريد 60 ألف مدني من شمال إسرائيل، كما اندلعت حرائق غابات متعددة في أنحاء الجليل بسبب صواريخ حزب الله".وبحسب الصحيفة، "إن الخسائر الاقتصادية في إسرائيل كبيرة.فبالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالممتلكات، تضررت الصناعات الزراعية والسياحية بشكل خاص. وبشكل عام، تشير تقديرات بنك إسرائيل إلى أن تهجير 144 ألف إسرائيلي في شمال وجنوب البلاد كلف الاقتصاد الإسرائيلي 158 مليون دولار أسبوعيًا.إننا نشهد عداً تنازلياً نحو الانفجار الكبير في الشرق الأوسط، والوضع العام يتطور بسرعة. ومع ذلك، فإن بايدن غير قادر على إيقاف ساعة يوم القيامة، ناهيك عن استباق المنحنى استراتيجيا.من جانبها، تقترب إيران أكثر فأكثر من إنتاج الأسلحة النووية ونشرها، وهي الآن، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، "تتحدى" البيت الأبيض من خلال "تغذية مجموعات اليورانيوم من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة من طراز IR-4 وIR-6 في منشأة التخصيب في نطنز"."وتابعت الصحيفة، "لا تزال واشنطن مشلولة. ومن المفارقات أن إصرار بايدن على تجنب التصعيد الإقليمي يتسبب في التصعيد عمليًا. إن الوضع يرهق الأصول العسكرية الأميركية والأفراد المتمركزين في المنطقة بينما يؤثر سلبًا على عمليات نشر القوات الإستراتيجية في أماكن أخرى. على مدى الأشهر السبعة الماضية، تمكن المتمردون الحوثيون من استهداف حاملة الطائرات "يو إس إسدوايت دي أيزنهاور" في البحر الأحمر. والآن، عبرت مجموعة الحاملات المنهكة إلى شرق البحر الأبيض المتوسط وتستعد للعودة إلى الولايات المتحدة بعد وصول حاملة الطائرات" يو إس إس تيودور روزفلت" من المحيط الهادئ كبديل لها".وأضافت الصحيفة، "وزارة الخارجية تتعثر أيضاً. بعد أن سعى إلى وقف إطلاق النار مع حماس للمساعدة في إنهاء الحرب في غزة، يتعلم وزير الخارجية أنتوني بلينكن بالطريقة الصعبة أن رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية والمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يتفوقون عليه. فلا أحد منهم مهتم بالسلام. بل على العكس من ذلك، فإنهم جميعاً في حالة حرب مع الغرب. إن مهاجمة إسرائيل هي وسيلة لإنهاء إضعاف الولايات المتحدة وتوسيع نطاق اللعب. لقد حان الوقت لكي يستيقظ البيت الأبيض. الساعة تدق، ويبدو أن إدارة بايدن ليس لديها إجابات".وبحسب الصحيفة، "لن يكون من السهل على إسرائيل ترهيب حزب الله، فقدراته العسكرية الهجومية أكثر تقدما بكثير من حماس. وهددت إيران في الماضي بتدمير حيفا وتل أبيب إذا شنت إسرائيل هجوما واسع النطاق على حزب الله. وفي حين أن دفاع الجيش الإسرائيلي الناجح ضد الهجوم الصاروخي والطائرات من دون طيار الإيراني في 13 نيسان قد خفف الكثير من هذا القلق، فإن حزب الله يمكن مع ذلك أن يلحق أضرارا كبيرة بالبنية التحتية الإسرائيلية الحيوية والمنشآت العسكرية ويحتمل أن يتسبب في خسائر مدمرة في صفوف المدنيين. ويبدو أن الإسرائيليين، بفارق كبير، مستعدون لاغتنام الفرصة. ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست"، فإن 62% من اليهود الإسرائيليين يؤيدون الهجوم على حزب الله في لبنان "بكامل القوة"."وتابعت الصحيفة، "يواصل بلينكن، في الوقت الحالي، التقليل من احتمال نشوب صراع شامل بين حزب الله وإسرائيل. كما يحذر البنتاغون، المنهك بسبب استراتيجية بايدن في الشرق الأوسط، إسرائيل من التورط في حرب أوسع مع حزب الله. إذاً، يستمر العد التنازلي نحو الإنفجار الكبير في الشرق الأوسط على حساب بايدن".