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عربي-دولي

بعد سماعه بحكم الإفراج عنه.. أسانج ينفجر بالبكاء في قاعة المحكمة

Lebanon 24
26-06-2024 | 02:41
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انفجر جوليان أسانج مؤسس موقع "ويكيليكس"، بالبكاء بعد سماعه النطق بحكم الإفراج عنه في قاعة المحكمة، وفق ما ذكرته صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن القاضية اتبعت هذا القرار بتهنئة أسانج بمناسبة عيد ميلاده المقبل، والذي سيحييه خارج السجن لأول مرة بعد 5 سنوات قضاها في السجن المشدد في بريطانيا.
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وبذلك يُنهي أسانج 14 عاما من الملاحقة والشبهات الجنائية وتهم الاغتصاب قضى منها 5 سنوات سجن في بريطانيا، بعد بدء ملاحقته منذ العام 2010، في أعقاب نشر موقعه "ويكيليكس" آلاف الوثائق العسكرية الأمريكية السرية.

وأعلنت محكمة جزر ماريانا الشمالية أن أسانج "رجل حر"، واعتبرت السنوات الخمس التي قضاها في السجن بمثابة العقوبة التي يستحقها وبذلك أقرت إعطاءه الحرية.

وأضافت "الغارديان": "عانق أسانج فريقه وصافح المدعين العامين الأميركيين ماكنزي وأندرسون... لقد ذرف الدموع.. كما قدم له أحد أنصاره كتابا وطلب منه وضع توقيعه الشخصي على الكتاب".

وقالت قاضية محكمة جزر ماريانا الشمالية، رامونا مانجلونا بعد إعلان الحكم: "سيد أسانج، يبدو لي أنه يجب تهنئتك مقدما بمناسبة قدوم عيد ميلادك قريبا. أعلم أن عيد ميلادك يصادف الأسبوع المقبل. وآمل أن تبدأ حياتك الجديدة بشكل إيجابي". (روسيا اليوم)
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