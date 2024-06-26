فتاكة وحديثة.. ما الأسلحة التي يمكن أن تزود بها كوريا الجنوبية الجيش الأوكراني؟

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تشعر كوريا الجنوبية بقلق بالغ، من الزيارة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية، والاتفاقات التي تم التوصل إليها هناك.وبحسب ما كتبه الكاتب غليب إيفانوف، في "أرغومينتي إي فاكتي"، فالآن تخشى كوريا الجنوبية من أن تقوم روسيا بتزويد بيونغ يانغ بصواريخ أكثر تقدّما أو توفير معلومات استخباراتية من أقمارها الصناعية. وعلى هذه الخلفية، أعلنت سيول أنها ستفرض قيودًا على تصدير 243 نوعًا من السلع إلى روسيا، واعترفت بأنها يمكن أن تبدأ في توريد الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا.وتحتل كوريا الجنوبية المرتبة التاسعة في صادرات الأسلحة بين دول العالم، أي أنها منتج كبير إلى حد ما.وفي الصدد، قال مدير مركز الدراسات الأوروبية والدولية الشاملة في المدرسة العليا للاقتصاد، فاسيلي كاشين: "كوريا الجنوبية، تصنع عدة أنواع من أسلحة المدفعية، منها مدافع هاوتزر K9 وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة، التي تشبه في خصائصها صواريخ HIMARS. وهي مصنعة رئيسية لأنظمة الدفاع الجوي، وقد تم تنفيذ برامج أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات الكورية الجنوبية في السابق بمساعدة روسيا وهي تعتمد على التقنيات الروسية، وينطبق هذا على أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات المحمولة على الكتف والمتوسطة المدى. جمهورية كوريا تنتج أيضًا الصواريخ البالستية قصيرة المدى، وأسلحة مضادة للدبابات، وطائرات مقاتلة نفاثة خفيفة".وتابع إيفانوف: "والآن، هل ستقوم كوريا الجنوبية بتزويد أوكرانيا بكل هذا؟ لا. لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن في سيول حتى الآن. وإذا بدأ توريد الأسلحة الفتاكة إلى كييف، فبإمكان روسيا تزويد كوريا الشمالية بكل ما تخاف منه سيول". (روسيا اليوم)