تسللوا من سوريا.. مقتل مهرب وإصابة آخرين خلال محاولتهم تهريب مخدرات الى الاردن

بعد ساعات من العثور على مخازن متفجرات في محيط العاصمة عمان، أعلن الجيش الأردني إحباط عملية تسلل من سوريا عبر الحدود.

وأوضح مصدر عسكري مسؤول في الجيش، اليوم الأربعاء، أن القوات الأمنية أحبطت فجرا محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.

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مقتل مهرب

كما أشار في بيان إلى أن الاشتباك أسفر عن مقتل أحد المهربين، وإصابة آخرين وتراجعهم إلى داخل العمق السوري، مضيفا أنه تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

إلى ذلك، أكد المصدر أن "الجيش يعمل على تسخير جميع القدرات والإمكانيات للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن".





يذكر أنه على مدى الأشهر والسنوات الماضية، أعلن الأردن مرارا وتكرار إحباط العديد من محاولات تهريب أسلحة ومخدرات، نفذها متسللون مرتبطون ببعض الميليشيا الإيرانية في سوريا.

فيما تمكنت بعض الشحنات من الدخول دون أن يتم اكتشافها.

كما كشفت القوات الأردنية في أيار الماضي (2024) محاولة تهريب أسلحة ومتفجرات من سوريا إلى الداخل الأردني، من أجل تجنيد مقاتلين ودعم مقاتلين لحماس.

في حين نفت طهران علاقتها بمسألة التهريب على الحدود السورية الأردنية، سواء للسلاح أو المخدرات. (العربية)