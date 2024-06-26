ذكر موقع "Middle East Eye" البريطاني أنه "في حين أدان العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة إسرائيل بسبب إدارتها لحربها في غزة، إلا أن أذربيجان تميزت بهدوئها النسبي. وتتمتع باكو، التي ستجذب قريبا المزيد من الاهتمام العالمي بينما تستعد لاستضافة Cop29 في تشرين الثاني، بعلاقات أوثق مع إسرائيل من العديد من جيرانها القريبين. وفي السنوات الأخيرة، ازدهرت الصداقة أكثر. وتعد إسرائيل الآن الوجهة الأولى للنفط الخام الأذربيجاني، في حين قدمت إسرائيل الأسلحة الرئيسية لانتصار باكو في حرب ناغورنو كاراباخ عام 2020. لكن العلاقات مدفوعة بأكثر من مجرد فوائد مادية، حيث تعمل المخاوف الجيوسياسية المشتركة، خاصة في ما يتعلق بإيران، على زيادة تأجيج العلاقة".

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وبحسب الموقع، "تصف إسرائيل أذربيجان بأنها "شريك استراتيجي" تتمتع بعلاقات تاريخية وثيقة معها . فعندما أعلنت أذربيجان استقلالها في عام 1991، كانت إسرائيل من أوائل الدول التي اعترفت بالدولة الجديدة. وأصبح بنيامين نتنياهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يزور أذربيجان في عام 1997، ومنذ ذلك الحين زاد التعاون التجاري والأمني. وبحلول منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أصبحت أذربيجان خامس أكبر شريك تجاري لإسرائيل. واليوم، توفر أذربيجان، إلى جانب كازاخستان، 60% من النفط الخام الذي تستخدمه إسرائيل".

وتابع الموقع، "تعتقد إسرائيل أن وجود دولة ذات أغلبية مسلمة كشريك قد يقلل من عزلتها الدبلوماسية في العالم الإسلامي. وقد أصبح هذا واضحاً بشكل خاص منذ بدء الحرب على غزة. ورغم أن أغلب الدول ذات الأغلبية المسلمة كانت صريحة في انتقاداتها، إلا أن حكومة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف كانت هادئة على نحو مدهش. والتقى علييف بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني في شباط الماضي، ولم يكن هناك أي انتقاد علني لإسرائيل منذ بدء حرب غزة. حتى أن الصحفي والمحلل المقيم في باكو، روفشان محمدلي، تحدث عن "حظر فعلي للاحتجاجات ضد إسرائيل" من قبل حكومة علييف".

وأضاف الموقع، "باكو مهتمة بمعاناة الفلسطينيين، وتعترف بفلسطين وتستضيف سفارة فلسطينية، كما وأيدت بقوة حل الدولتين، ومنذ اندلاع الحرب، أيدت قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى وقف إطلاق النار. ولكن كان هناك توازن في خط باكو: التعبير عن التعاطف مع الفلسطينيين دون انتقاد إسرائيل بشكل مفرط.ولكن بالنسبة لباكو، أثبتت إسرائيل أنها حليف مفيد لها. أولاً، في الصراع مع أرمينيا المجاورة. وبعد أن زودت باكو بالأسلحة الرئيسية لهزيمة أرمينيا في حرب ناغورنو كاراباخ عام 2020، عمّقت إسرائيل شراكتها العسكرية مع أذربيجان منذ ذلك الحين. وزاد تبادل المعلومات الاستخبارية بين الدولتين، في حين قدمت إسرائيل تكنولوجيا الطائرات من دون طيار الحديثة. كما سارعت الشركات الإسرائيلية إلى الاستثمار في إعادة بناء ناغورنو كاراباخ".

وتابع الموقع، "كان دعم إسرائيل في حرب 2020 مرتبطًا بالقلق المباشر الثاني لأذربيجان: جارتها إلى الجنوب، إيران. ودعمت طهران أرمينيا في صراعها المستمر منذ عقود مع أذربيجان، على الرغم من كونها دولة ذات أغلبية مسيحية تقاتل دولة ذات أغلبية مسلمة. وقد ساهم ذلك في فتور العلاقات بين طهران وباكو، وساعد جزئياً في تفسير سبب سعادة علييف بإقامة علاقات مع إسرائيل، منافس إيران القديم. حتى أن العداء المتبادل أدى إلى قيام إيران بدعم الجماعات الإسلامية في أذربيجان، وباكو لتشجيع الأذريين الإيرانيين على الدفع باتجاه الانفصال، دون نجاح كبير. وبدلاً من دعمها الهادئ لبعض الجماعات الكردية في العراق، ترى إسرائيل أهمية دعم القوات القوية المناهضة لطهران على حدود إيران".

وبحسب الموقع، "مع ذلك، فإن هزائم أرمينيا في عام 2020 وانهيار ناغورنو كاراباخ الأرمنية في عام 2023 قد غيرت حسابات طهران إلى حد ما. وبعد الحرب مباشرة، حشدت قواتها على طول حدود القوقاز كوسيلة لردع أذربيجان من التوغل بشكل أعمق في أرمينيا للتواصل مع إقليمها غير المتاخم، ناختشيفان. ومنذ ذلك الحين، تبنت طهران أساليب أقل عدوانية، حيث أبرمت اتفاقاً في العام الماضي للسماح لأذربيجان بالوصول إلى ناختشيفان عبر الأراضي الإيرانية، لتخفيف طموحاتها في احتلال "ممر زانجيزور" في أرمينيا. كما أيدت إمكانية إنشاء خط سكك حديدية جديد بين روسيا والهند، عبر الأراضي الإيرانية والأذربيجانية، في حين تحدث المسؤولون عن "فصل جديد" في العلاقات بين باكو وطهران".

وتابع الموقع، "قد لا يمحو هذا عقودا من التوترات بين الجارتين، ولا يدفع باكو إلى وقف علاقاتها مع إسرائيل. ومع ذلك، قد تأمل طهران أنه إذا شعرت باكو بأنها أقل تهديدًا من قبل إيران، فإنها ستخفف من علاقتها مع إسرائيل بمرور الوقت. ومع ذلك، فإن المصدر الأكثر إلحاحا للتوتر على العلاقات الإسرائيلية الأذربيجانية يتعلق بتركيا.فالأخيرة هي أقرب حليف لأذربيجان، حتى أن والد علييف وصف العلاقة مع إخوانهم الأتراك بأنها "أمة واحدة ودولتان". وفي عام 2020، قدمت أنقرة أسلحة رئيسية، وإن كانت أقل من إسرائيل، لكنها ساعدت أيضًا في تدريب الجيش الأذربيجاني. وعلى النقيض من علييف، انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل بشدة منذ بداية الصراع في غزة. واستدعت إسرائيل وتركيا سفرائهما، بينما قطع أردوغان بعض الاتفاقيات التجارية".

وبحسب الموقع، "العلاقات الإسرائيلية الأذربيجانية أصبحت الآن عميقة وتاريخية وستكون أذربيجان مترددة في التخلي عنها، حتى في مواجهة الضغوط التركية. ومن المحتمل أن تأمل باكو أن يتم حل الصراع في غزة قبل ظهور أي ضغط من هذا القبيل من جانب أنقرة، مما يسمح لها بمواصلة علاقتها الوثيقة والهادئة مع إسرائيل تحت قدر أقل من التدقيق".