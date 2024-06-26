Advertisement

عربي-دولي

جراح قلب وإصلاحي.. محمد خاتمي يدعو للتصويت لمسعود بزشكيان في الانتخابات الرئاسية

Lebanon 24
26-06-2024 | 04:26
A-
A+
Doc-P-1216074-638549980521796596.png
Doc-P-1216074-638549980521796596.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا الرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي، الناخبين الإيرانيين للتصويت للمرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان.

واعتبر أن التصويت للمرشح الإصلاحي الوحيد بين المتنافسين الـ6 سبيل وطريق الإيرانيين الوحيد للتغيير في البلاد.
Advertisement

فيما شكر بزشكيان من وصفه بـ"الأب الروحي للحركة الإصلاحية" في البلاد.

العدل لكل القوميات

وقال في تصريحات صحافية اليوم الأربعاء، "أشكر خاتمي على لطفه.. لكن عندما أسمع الثناء الذي يوجهونه لي، أشعر بعبء ثقيل".

كما شدد على أنه "لا يدعو إلا إلى العدل، وأن أكون مساعدا للمحرومين ما دام على قيد الحياة".

إلى ذلك، ذكّر بزشكيان، جراح القلب البالغ من العمر 69 عاما، بوجوب التعامل بعدل مع أي عرق أو قومية أو جنس أو أي أفكار أو معتقدات في إيران.

ودأب بزشكيان، الذي يتحدر من أصول تركية أذربيجانية، خلال حملاته الانتخابية على مغازلة الشعوب غير الفارسية في البلاد، حتى إنه تعرض لعدة هجمات وانتقادات بلغت درجة اتهامه بالانفصالية بسبب جذروه.

لكنه في المقابل، لقي دعماً كبيراً من قبل عدة وجوه إصلاحية بارزة، لعل أهمها خاتمي، فضلا عن وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف.

يذكر أنه إلى جانب المرشح الإصلاحي الوحيد، يتنافس في هذا الاستحقاق الذي سيعقد في 28 من الشهر الحالي، كل من سعيد جليلي كبير المفاوضين النوويين السابق، وعلي رضا زاكاني عمدة طهران، بالإضافة إلى محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان، وأمير حسين غازي زاده هاشمي نائب الرئيس الراحل رئيسي، فضلا عن مصطفى بور محمدي وزير العدل السابق، وجميعهم من المحافظين المتشددين.(العربية)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:52 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:52 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:20 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:34 | 2024-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:19 | 2024-06-26
07:10 | 2024-06-26
07:00 | 2024-06-26
06:42 | 2024-06-26
06:35 | 2024-06-26
06:07 | 2024-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24