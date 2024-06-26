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عربي-دولي

على أراضيها وخارجها... فنلندا تعلن تدريب العسكريين الأوكرانيين

Lebanon 24
26-06-2024 | 04:30
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أعلن وزير الدفاع الفنلندي أنتي هاكانين تدريب بلاده العسكريين الأوكرانيين في فنلندا وخارجها.
 
وقال هاكانين في حديث لوكالة STT: "كنا نجري تدريبات قصيرة في الأراضي الفنلندية وعمليا كان ذلك تدريبا فنيا متعلقا بمعدات عسكرية محددة".
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وأضاف أن 20 مدربا فنلنديا شاركوا في تدريب العسكريين الأوكرانيين في إطار بعثة Interflex البريطانية في الأراضي البريطانية كما شارك نحو 50 مدربا فنلنديا في بعثة الاتحاد الأوروبي لتدريب العسكريين الأوكرانيين (EUMAM).
وأشار إلى أن معظم هؤلاء المدربين من العسكريين الحاليين والاحتياط. (روسيا اليوم)
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