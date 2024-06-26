من هو أمين عام "الناتو" الجديد؟

عيّن حلف شمال الأطلسي "الناتو" اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الهولندي المنتهية ولايته مارك روته أمينا عاما جديدا للحلف خلفا لينس ستولتنبرغ.



وسيتولى روته مهامه كأمين عام لحلف شمال الأطلسي في الأول من تشرين الأوّل، عندما تنتهي فترة ولاية ستولتنبرغ. (روسيا اليوم)

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