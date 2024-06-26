كانوا يُمارسون هواية السباحة.. نقل 11 طفلاً إلى المستشفى في بلدٍ عربيّ ما الذي حصل معهم؟

تعرّض 11 طفلاً للاختناق داخل حوض سباحة، في مركز شباب "ميت رومي" في مدينة دكرنس التابعة لمحافظة الدقهلية، في مصر.



ونُقِلَ 11 طفلاً إلى المستشفى، بعدما أُصيبوا بضيق في التنفس. (العربية)