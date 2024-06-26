تحذير عاجل... 1.8 مليار شخص مُعرّضون للخطر

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حذرت منظمة الصحة العالمية من أنّ "واحدا من كل ثلاثة أشخاص لا يُمارسون الرياضة إلا بشكل قليل، مُعرّضون للخطر.ويُعرّض الكسل نحو 1.8 مليار شخص بالغ في كافة أنحاء العالم لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني والنوبات القلبية والسكتة الدماغية والسرطان والخرف.وتقول منظمة الصحة العالمية إنه "يجب ممارسة ما لا يقل عن ساعتين ونصف من التمارين المعتدلة كل أسبوع، 22 دقيقة فقط في اليوم، ولكن 31% من الناس يفشلون في القيام بذلك". (روسيا اليوم)