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عربي-دولي

تضمّ "الحريديم"... فرقة جديدة في الجيش الإسرائيليّ كم يبلغ عدد جنودها؟

Lebanon 24
26-06-2024 | 07:10
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ذكر موقع "عربي 21"، أنّ الجيش الإسرائيليّ بدأ في الترويج لإنشاء وحدة قتالية جديدة، وذلك على خلفية عدم وجود مقاتلين للقيام بمهام أمنية متنوعة.
 
وتضم الوحدة مجندين من المقاتلين والمقاتلات الذين بلغوا سنّ الإعفاء والمتطوعين، بما في ذلك مقاتلون من "الحريديم" المتطرفين.
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وأوضح موقع "واللا" العبري في تقرير، أنّ الوحدة القتالية الجديدة في الجيش الإسرائيلي سيكون قوامها 40 ألف جندي، وتهدف إلى المساهمة في المهام الدفاعية والعسكرية، لتعويض النقص في عدد الجنود، وتسمى "الفرقة 96" أو "فرقة داود".

ولفت الموقع إلى أنه تم اختيار الرائد الاحتياطي موتي باروخ لمهمة إنشاء الفرقة، مشيرة إلى أنه كان في منصبه الأخير في الجيش الإسرائيلي يشغل قائد قيادة التدريب الخاصة في الذراع البرية، وفي قيادة الأركان العامة ومناصب عسكرية أخرى. (عربي 21)
 
 
 
 
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