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عربي-دولي

قاليباف وجليلي ينفيان الأخبار عن انسحاب أحدهما من السباق الرئاسي

Lebanon 24
26-06-2024 | 08:29
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نفى المرشح للانتخابات الرئاسية محمد باقر قاليباف، ما يُتداول عن انسحابه من التنافس الانتخابي، مؤكّداً أنّ تلك "إشاعات يثيرها البعض". 

ومن على متن الطائرة خلال تنقله بين محطاته الانتخابية في أكثر من محافظة، شدّد قاليباف على أنّه سيكمل الوعد الذي أطلقه للشعب الإيراني، وأنّه سيبقى في السباق الانتخابي حتى النهاية، قائلاً إنه لو كان يريد الانسحاب من المشهد لبقي في البرلمان. 
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وأضاف أنّ "الظروف الحالية تستلزم تنفيذ الخطة الخماسية السابعة لتحقيق نمو اقتصادي وتخفيف الضغوط على الشعب". 

وكان قاليباف قد زار الأهواز وتبريز في إطار جولاته على المحافظات. ووسط حشد من أهالي تبريز قال إنّ الانتخابات هي "الطريقة الوحيدة التي يستطيع من خلالها الناس بفضل الثورة المشاركة في تقرير مصيرهم، كما أنّها الطريق الأسرع والأفضل للتغيير والإصلاحات". 

وأشار إلى أنّ "سلوكيات وكلمات بعض الموائد المستديرة تريد أن تأخذ البلاد والنظام إلى الطريق الخاطئ، والتي أبقت البلاد في حالة من عدم اليقين ولم يسمح لها بالنمو". 

وفي السياق، قال، مجبتى عرب، عضو حملة المرشح سعيد جليلي، إنّه حتى الآن لا نية لدى جليلي للانسحاب من السباق الرئاسي، مؤكداً أنّ ما يتم تداوله بهذا الشأن شائعات. (الميادين)
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