إسرائيل خائفة... دولتان عربيتان قد تحصلان على السلاح النوويّ في المستقبل

حذرت وسائل إعلام إسرائيلية تابعة للجيش الإسرائيلي من خطورة حصول مصر والسعودية على أسلحة نووية مستقبلا.



وجاء في تقرير لمجلة "يسرائيل ديفينس" العسكرية التي تصدر عن الجيش الإسرائيلي تحت عنوان: "إذا كان لدى الإيرانيين أسلحة نووية، فإن تركيا ستفعل ذلك أيضا، وبعد ذلك ستأتي مصر والمملكة العربية السعودية" إن السلاح النووي سيكون متاحا في المنطقة إذا حصلت عليه إيران وتركيا. (روسيا اليوم)

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