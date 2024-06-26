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عربي-دولي

تحقيق فُتِحَ في القضيّة.. فضيحة جديدة تُلاحق الجيش الإسرائيليّ هذه تفاصيلها

Lebanon 24
26-06-2024 | 10:17
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فتحت الشرطة العسكرية الإسرائيلية، تحقيقا في الاشتباه في أن الطبيب العسكري الذي رافق إحدى الكتائب في ألوية المشاة النظامية داخل قطاع غزة قد لا يكون طبيبا حقيقيا.

ووصلت المعلومات إلى الشرطة العسكرية الأسبوع الماضي بعد أن اشتبه بعض عناصر الجيش من أن الطبيب الملحق بكتيبتهم لم يكن طبيباً في الحقيقة.
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وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أن الطبيب المشكوك في أمره قد تم إخراجه من قطاع غزة، ومن المتوقع أن يتم استجوابه. (سكاي نيوز)
 
 
 
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