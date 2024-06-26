بزشكيان في المركز الأوّل.. إستطلاع يكشف حظوظ المرشّحين الإيرانيين للرئاسة

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يتنافس 6 مرشحين هم خمسة محافظين وإصلاحي، في الانتخابات الرئاسية في إيران، لاختيار خلف لإبراهيم رئيسي.وأعلنت مؤسسة "استطلاع الشعب" التابعة لمركز دراسات البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، عن تفوّق الإصلاحي مسعود بزشكيان.وحسب هذا الاستطلاع، حصل بزشكيان على 23.5%، وقاليباف على 16.9%، وسعيد جليلي على 16.3%، وأمير حسين قاضي زاده على 3.2%، وعلي رضا زاكاني على 1.2%، ومصطفى بور محمدي على 0.5% من أصوات المستطلعين. (العربية)