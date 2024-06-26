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عربي-دولي

بزشكيان في المركز الأوّل.. إستطلاع يكشف حظوظ المرشّحين الإيرانيين للرئاسة

Lebanon 24
26-06-2024 | 10:36
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يتنافس 6 مرشحين هم خمسة محافظين وإصلاحي، في الانتخابات الرئاسية في إيران، لاختيار خلف لإبراهيم رئيسي.

وأعلنت مؤسسة "استطلاع الشعب" التابعة لمركز دراسات البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، عن تفوّق الإصلاحي مسعود بزشكيان.
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وحسب هذا الاستطلاع، حصل بزشكيان على 23.5%، وقاليباف على 16.9%، وسعيد جليلي على 16.3%، وأمير حسين قاضي زاده على 3.2%، وعلي رضا زاكاني على 1.2%، ومصطفى بور محمدي على 0.5% من أصوات المستطلعين. (العربية)
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