Advertisement

عربي-دولي

مقتل عسكرى تونسى إثر إطلاق نار على دورية جنوبى البلاد

Lebanon 24
26-06-2024 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1216295-638550253857018107.png
Doc-P-1216295-638550253857018107.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت السلطات التونسية، الأربعاء، مصرع عسكري تونسي إثر تعرض دورية عسكرية على الحدود التونسية الليبية إلى "إطلاق نار مباغت ومجهول المصدر".

 جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع التونسية نقلته الإذاعة الرسمية التونسية.

 وقال البيان "تعرّضت دورية عسكرية عاملة بقطاع رمادة (بولاية تطاوين جنوب شرق) كانت بصدد تنفيذ مهامها العادية بالمنطقة الحدودية العازلة فجر اليوم إلى إطلاق نار مباغت ومجهول المصدر أسفر عن وفاة عسكري من عناصر الدورية".

وأضافت أنه "تم فتح بحث تحقيقي في الحادثة".

 وتشدد تونس من إجراءاتها الأمنية على الحدود مع ليبيا لمكافحة ظاهرة التسلل والتهريب، عبر إنشاء منطقة عسكرية عازلة، وتم في 2015 حفر خندق عازل بطول 250 كلم على الحدود، إضافة إلى تعزيز تواجد مختلف الأسلاك الأمنية. (الأناضول)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:37 | 2024-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:28 | 2024-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:18 | 2024-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:59 | 2024-06-26
18:50 | 2024-06-26
18:15 | 2024-06-26
17:59 | 2024-06-26
17:32 | 2024-06-26
17:19 | 2024-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24