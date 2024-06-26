مقتل عسكرى تونسى إثر إطلاق نار على دورية جنوبى البلاد

أعلنت السلطات التونسية، الأربعاء، مصرع عسكري تونسي إثر تعرض دورية عسكرية على الحدود التونسية الليبية إلى "إطلاق نار مباغت ومجهول المصدر".

جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع التونسية نقلته الإذاعة الرسمية التونسية.

وقال البيان "تعرّضت دورية عسكرية عاملة بقطاع رمادة (بولاية تطاوين جنوب شرق) كانت بصدد تنفيذ مهامها العادية بالمنطقة الحدودية العازلة فجر اليوم إلى إطلاق نار مباغت ومجهول المصدر أسفر عن وفاة عسكري من عناصر الدورية".

وأضافت أنه "تم فتح بحث تحقيقي في الحادثة".

وتشدد تونس من إجراءاتها الأمنية على الحدود مع ليبيا لمكافحة ظاهرة التسلل والتهريب، عبر إنشاء منطقة عسكرية عازلة، وتم في 2015 حفر خندق عازل بطول 250 كلم على الحدود، إضافة إلى تعزيز تواجد مختلف الأسلاك الأمنية. (الأناضول)