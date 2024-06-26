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عربي-دولي

لجنة الإنقاذ الدولية: السودان ليس على جدول الأعمال العالمي

Lebanon 24
26-06-2024 | 12:30
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حذرت لجنة الإنقاذ الدولية، من أن 3 ملايين شخص قد يموتون من الجوع بسبب الحرب المستمرة في السودان.

 وقالت مديرة لجنة الإنقاذ الدولية بالسودان، اعتزاز يوسف، في تصريح لإذاعة NPR الأميركية، إن ما يقرب من نصف البلاد في حاجة إلى مساعدات إنسانية.

 وذكرت يوسف، أن 3 ملايين شخص قد يموتون من الجوع في المستقبل القريب.

 وتابعت: "هذه الأرقام أولية. إن عدد الأشخاص الذين تم الإبلاغ عن أنهم ماتوا بصمت لا يمكن تصوره، لأن هناك انهيارا في نظام الرعاية الصحية. هناك أيضا مشكلة كبيرة تتعلق بالأمن الغذائي".

 وأشارت يوسف، إلى أن السودان ليس على جدول الأعمال العالمي.

وأضافت: أعتقد أنه ليس لدينا الكثير من التأثير، أعتقد أن موقعنا الجغرافي ليس بنفس أهمية فلسطين وسوريا وأوكرانيا، فنحن لا نرى أي اهتمام إعلامي بالأزمة السودانية. لا أريد المقارنة بين الأزمات، لكنني أعتقد أن السودان يحتاج حقاً إلى أن يكون في قلب الجهد الدبلوماسي وأن يحظى بالاهتمام". (الأناضول)

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