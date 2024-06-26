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الحوثيون يعلنون استهداف سفينة إسرائيلية في ميناء حيفا

Lebanon 24
26-06-2024 | 13:30
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أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، يوم الأربعاء، أنها استهدف سفينة في ميناء حيفا الإسرائيلي بالتعاون مع "المقاومة الإسلامية في العراق".

 وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي إن العملية استهدفت السفينة (إم.إس.سي مانزانيلو) في ميناء حيفا.

 وذكر المتحدث العسكري باسم الحوثيين أيضا أنهم هاجموا السفينة شورثورن إكسبريس في البحر المتوسط باستخدام طائرات مسيرة.

 وقال بيان للحوثي إن "العمليةُ الأولى استهدفتْ أربعَ سُفُنٍ في ميناءِ حيفا منها سفينتانِ ناقلتا إسمنت، والأخريان سفينتا شحن عامة، تابعة لشركاتٍ انتهكتْ قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ وذلكَ بعددٍ منَ الطائراتِ المسيرة."

 وأضاف البيان: "العمليةُ الأخرى استهدفتْ سفينةَ ( Shorthorn Express) في البحر الأبيض المتوسط وهي في طريقِها إلى ميناءِ حيفا، وذلكَ بعددٍ منَ الطائراتِ المسيرة". (سكاي نيوز)

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