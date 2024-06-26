بولندا: روسيا دولة تعديلية غير مهتمة بالسلام

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اعتبر وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، الأربعاء، "روسيا دولة تعديلية غير مهتمة بالسلام ولن تتخلى عن موقفها العدائي في أوروبا".جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، عقب الاجتماع الرابع لوزراء خارجية "عملية التعاون الثلاثي بين تركيا وبولندا ورومانيا" في العاصمة البولندية وارسو.وقال سيكورسكي: "من المستحيل أن نصدق أن روسيا تهتم بالسلام الدائم، نحن ندرك أنها دولة تعديلية (تسعى لتعديل الوضع الراهن)، ولن تتخلى عن مواقفها العدائية بينما نعمل على بناء السلام في أوروبا".وأشار إلى أنه بحث مع نظيريه التركي (هاكان فيدان) والرمانية (لومينيتا أودوبيسكو)، سبل تعزيز حلف شمال الأطلسي "الناتو" أمام التحديات وما يمكن فعله لضمان الأمن في مناطق البلطيق والبحر الأسود والأبيض المتوسط.وأضاف "متفقون على ضرورة تعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو". (الأناضول)