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نتنياهو من الحدود الشمالية: متمسكون بمهمة الدفاع عن إسرائيل

Lebanon 24
26-06-2024 | 14:30
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انتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى الشمال للوقوف على مناورة تشكيل "رأس الحربة" في المنطقة.

وقال نتنياهو بعد أن شاهد المناورة في الشمال: "إن تدريبات اللواء مثيرة للإعجاب للغاية، في القدرات وفي التعبئة وفي الوقوف وكذلك التنفيذ".
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وتابع نتنياهو في تعليقه على التدريب "إنهم مصممون ومتمسكون بمهمة الدفاع عن إسرائيل".

واستمع رئيس الوزراء من قائد المنطقة الشمالية الجنرال أوري غوردين وقادة الألوية والكتائب إلى شرح حول أداء مظليي الاحتياط الذين شاركوا في جميع حروب إسرائيل وفي قطاع غزة. (سكاي نيوز)
 
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