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غالانت يدعي إحراز "تقدم كبير" مع واشنطن في حل مسألة السلاح

Lebanon 24
26-06-2024 | 15:33
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ادعى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأربعاء، إحراز ما وصفه بـ"تقدم كبير" في حل الخلاف مع واشنطن بشأن إمدادات السلاح الأميركي لبلاده.

صرح غالانت بذلك إثر اختتامه لقاءً مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في البيت الأبيض، وفق بيان لمكتب وزير الدفاع الإسرائيلي.
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وقال غالانت: "اليوم أنهي زيارة مهمة للغاية للولايات المتحدة كممثل رسمي لدولة إسرائيل والمنظومة الأمنية"، على حد تعبيره.

وأضاف: "التقيت هنا بوزير الدفاع لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان".

وادعى غالانت أنه "خلال هذه الاجتماعات، تم إحراز "تقدم كبير"، وتمت إزالة العقبات، من أجل تعزيز جميع القضايا المطروحة على جدول الأعمال، بما في ذلك مسألة المعدات والأسلحة التي نحتاج إلى جلبها إلى إسرائيل".

ومضى بقوله: "أود أن أشكر مرة أخرى الإدارة الأميركية والشعب الأميركي على الدعم غير المشروط لإسرائيل على مدى سنوات عديدة".
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