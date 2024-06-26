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عربي-دولي

الخارجية الهولندية تستدعي السفير الإسرائيلي بسبب التجسس على الجنائية الدولية

Lebanon 24
26-06-2024 | 16:15
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كشف إعلام عبرى، مساء الأربعاء، أن هولندا استدعت سفير إسرائيل لديها على خلفية تحقيق صحفي أكد تجسس جهاز الموساد الإسرائيلي على مسؤولين كبار بالمحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي الهولندية.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية: "تم استدعاء سفير إسرائيل لدى هولندا مودي إفرايم، في وزارة الخارجية الهولندية لتوبيخه".
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وأوضحت أن السبب "تحقيق صحفي جاء فيه أن إسرائيل تقوم بالتجسس وتهديد كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".

من جانبها، رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية التعليق على الخبر، وفق المصدر ذاته.

وبحسب التحقيق، تجسس الموساد أيضا على المدعي العام الحالي للمحكمة كريم خان، وعشرات الأشخاص الذين كانوا مرتبطين بإجراءات ضد إسرائيل في المحكمة، ومن ضمنهم محامون ودبلوماسيون وناشطون فلسطينيون.

وبينما قالت هيئة البث العبرية وصحف عبرية خاصة بينها "يسرائسيل هيوم" ومعاريف، إن استدعاء السفير إفرايم، جرى الأربعاء، ذكرت صحيفة "الغارديان" أن الاستدعاء لم يكن اليوم، دون تحديد تاريخه بالضبط.

لكنها قالت إنه تم الكشف عن هذا الاستدعاء من قبل مسؤولين هولنديين ردا على أسئلة طرحها عدد من النواب في البرلمان بشأن هذه القضية.

وأضافت أن المتحدث باسم وزير الخارجية الهولندي قال الثلاثاء إن السفير إفرايم، طُلب منه الرد على الاتهامات التي أوردتها "الغارديان" في تحقيقها الصحفي.

ورفض المتحدث مناقشة التفاصيل، مستشهدا بسرية المحادثات الدبلوماسية. (الأناضول)
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