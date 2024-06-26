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قصف يهز دمشق.. وصور أولية ترصد الحدث

Lebanon 24
26-06-2024 | 16:57
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أفادت وسائل إعلام سورية عن سماع دوي انفجارات في العاصمة السورية دمشق، مساء اليوم الأربعاء.

من جهتها، قالت قناة "الميادين" إنّ قصفاً استهدف محيط منطقة السيدة زينب جنوب العاصمة.
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