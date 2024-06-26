قصف يهز دمشق.. وصور أولية ترصد الحدث

أفادت وسائل إعلام سورية عن سماع دوي انفجارات في العاصمة السورية دمشق، مساء اليوم الأربعاء.



من جهتها، قالت قناة "الميادين" إنّ قصفاً استهدف محيط منطقة السيدة زينب جنوب العاصمة.

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